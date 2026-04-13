14:16, 13 апреля 2026

Решивших помешать расследованию российского журналиста привлекут еще по двум статьям

Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина привлекут еще по 2 статьям
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Напавших на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина привлекут еще по двум статьям. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас следователи проверяют возможность дополнительно инкриминировать фигурантам статьи о незаконном лишении свободы и неправомерном доступе к компьютерной информации.

Адвокат журналиста Михаил Мушаилов заявил, что они признают фактические обстоятельства — применение силы в отношении потерпевшего Полторанина. Он объяснил, что деятельность по продаже номеров сейчас находится в «правовом вакууме».

13 апреля Московский областной суд оставил под арестом главу компании «Красивая серия» Павла Погосяна и его подчиненных — Александра Фомина и Артура Давыдова, обвиняемых в нападении на корреспондента.

Ранее сообщалось, что на военкора Алексея Полторанина в процессе подготовки расследования о продаже красивых автомобильных номеров совершено нападение при попытке задать вопросы о законности работы фирмы.

