Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:15, 13 апреля 2026

Найдено способное замедлить опасную болезнь мозга лекарство

Nat Med: Препарат BIIB094 способен снижать развитие болезни Паркинсона
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

Экспериментальное лекарство, направленное на подавление гена, связанного с болезнью Паркинсона, показало обнадеживающие результаты в первых испытаниях на людях. В работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, ученые сообщили, что препарат BIIB094 способен существенно снижать уровень белка LRRK2 — одного из ключевых факторов развития заболевания.

В клиническом исследовании приняли участие 82 пациента. В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого испытания участникам вводили препарат напрямую в спинномозговую жидкость. Лечение оказалось в целом безопасным: побочные эффекты были в основном легкими или умеренными и не требовали прекращения терапии.

Анализ показал, что уровень белка LRRK2 у пациентов, получавших препарат, снизился до 59 процентов. При этом эффект наблюдался независимо от наличия генетической мутации, что указывает на потенциально более широкое применение терапии.

Исследователи подчеркивают, что пока речь идет только о ранней стадии испытаний, где оценивались безопасность и биологический эффект, а не клиническое улучшение. Тем не менее результаты подтверждают возможность воздействия на механизмы болезни, а не только на ее симптомы, и открывают путь к разработке новых таргетных методов лечения.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень железа в волосах является признаком болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Трамп признал угрозу затягивания США в войну с Ираном

    На Украине рассказали о запуске «гиперзвуковых ракет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok