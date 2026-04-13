Назван ключевой источник террористической опасности на Черном море

Патрушев назвал Украину источником террористической опасности на Черном море

Украина, разместившая мины и безэкипажные катера в Черном море, представляет террористическую и военную опасность для России. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с «Российской газетой».

«Ключевым источником террористической и военной опасности в регионе продолжает оставаться киевский режим, наводнивший Черноморскую акваторию минами и безэкипажными катерами», — отметил он.

По словам Патрушева, страны НАТО проводят учения, направленные на нейтрализацию несуществующих угроз со стороны России, однако государства сами сталкиваются с угрозами на Черном море.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил о якобы постоянном запуске Украиной гиперзвуковых ракет на расстояние до 500 километров. Он отметил, что оружие уже активно применяется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Название и иные подробности оружия он не привел.