12:23, 13 апреля 2026МирЭксклюзив

Назван урок для России на выборах в Венгрии

Политолог Бондаренко: В Венгрии правящая партия проиграла выборы по округам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

На парламентских выборах в Венгрии правящая партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение в одномандатных округах. На эту деталь обратил внимание в комментарии «Ленте.ру» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Не "Фидес" проиграла, а проиграли политики, представляющие "Фидес"», — рассказал он, объяснив, что в каждом округе боролись конкретные политики от разных партий.

По словам политолога, это может быть прецедентом для стран, в том числе России, где парламентские выборы проходят параллельно по одномандатным округам и по партийным спискам. В данном случае особое значение приобретает не только общепартийная кампания, но и агитация за конкретных кандидатов в округах.

Ранее Олег Бондаренко спрогнозировал отношения России и Венгрии после поражения Орбана. По его словам, будущий премьер-министр Петер Мадьяр останется партнером для Москвы.

