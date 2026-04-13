Названо неожиданное последствие сбоев в работе интернета

«Выберу.ру»: 28 % россиян отказались от кикшеринга из-за отключений интернета

За последний год около 28 процентов россиян полностью отказались от каршеринга и кикшеринга из-за сбоев в работе мобильного интернета, приложений и геолокации. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», передает «Газета.Ru».

Еще 46 процентов респондентов продолжают пользоваться сервисами проката транспортных средств в периоды, когда интернет и навигация работают нормально, а 26 процентов смогли адаптироваться к ограничениям и продолжают брать самокаты и авто в аренду почти как прежде.

При этом 39 процентов из тех, кто все еще использует сервисы, теперь прибегают к ним реже. 34 процента не изменили свои привычки, а 27 процентов стали ездить на самокатах и арендованных машинах даже чаще в качестве альтернативы такси во время нестабильной работы приложений.

Ранее департамент транспорта города Москвы сообщил о возобновлении возможности арендовать самокаты и велосипеды на улицах столицы после того, как работа кикшеринговых сервисов была приостановлена на фоне непогоды.