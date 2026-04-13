Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:43, 13 апреля 2026

Обнаружен скрытый ранний признак развития рака

BMJ Oncol: Новообнаруженная анемия у взрослых может быть маркером развития рака
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Новообнаруженная анемия у взрослых может быть ранним сигналом онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института, проанализировавшие данные крупного популяционного исследования. Работа опубликована в журнале BMJ Oncology.

Исследование охватило более 190 тысяч пациентов с впервые выявленной анемией и столько же людей без нее. В течение 18 месяцев после постановки диагноза рак был обнаружен у 6,2 процента мужчин и 2,8 процента женщин с анемией — почти в два раза чаще, чем в группе сравнения. При этом риск смерти также оказался выше у пациентов с пониженным уровнем гемоглобина, особенно в первые месяцы наблюдения.

Дополнительный анализ показал, что значение имеет и тип анемии. При уменьшенном размере эритроцитов (микроцитозе) чаще выявлялись опухоли желудочно-кишечного тракта и кроветворной системы. В то же время увеличенные эритроциты (макроцитоз) сильнее ассоциировались с повышенной смертностью, хотя связь с раком была менее выраженной.

Авторы подчеркивают, что анемия может быть не самостоятельным заболеванием, а признаком скрытых патологий. Обычные анализы крови, которые уже используются в повседневной практике, могут помочь вовремя выявить пациентов, нуждающихся в более тщательном обследовании.

Ранее ученые выяснили, что вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Украинец пошел на теракт ради брата

    Назван урок для России на выборах в Венгрии

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

    Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok