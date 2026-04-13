Обнаружен скрытый ранний признак развития рака

BMJ Oncol: Новообнаруженная анемия у взрослых может быть маркером развития рака

Новообнаруженная анемия у взрослых может быть ранним сигналом онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института, проанализировавшие данные крупного популяционного исследования. Работа опубликована в журнале BMJ Oncology.

Исследование охватило более 190 тысяч пациентов с впервые выявленной анемией и столько же людей без нее. В течение 18 месяцев после постановки диагноза рак был обнаружен у 6,2 процента мужчин и 2,8 процента женщин с анемией — почти в два раза чаще, чем в группе сравнения. При этом риск смерти также оказался выше у пациентов с пониженным уровнем гемоглобина, особенно в первые месяцы наблюдения.

Дополнительный анализ показал, что значение имеет и тип анемии. При уменьшенном размере эритроцитов (микроцитозе) чаще выявлялись опухоли желудочно-кишечного тракта и кроветворной системы. В то же время увеличенные эритроциты (макроцитоз) сильнее ассоциировались с повышенной смертностью, хотя связь с раком была менее выраженной.

Авторы подчеркивают, что анемия может быть не самостоятельным заболеванием, а признаком скрытых патологий. Обычные анализы крови, которые уже используются в повседневной практике, могут помочь вовремя выявить пациентов, нуждающихся в более тщательном обследовании.

