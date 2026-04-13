Определен алгоритм поиска жертв серийными убийцами

Криминалисты университета Мердока: Маньяки выбирают жертв, похожих на их матерей

В новом исследовании ученые определили алгоритм, в соответствии с которым известные маньяки, такие как Тед Банди, бессознательно выбирали своих жертв. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале The Police Journal: Theory, Practice and Principles.

Специалисты Университета Мердока разработали криминалистический инструмент, который позволяет выявлять «тонкую геометрию лиц» потенциальных жертв серийных убийц. Как правило, внешность жертв схожа с чертами матерей преступников. Анализ их фотографий помогает следователям связывать старые нераскрытые дела с возможными убийцами.

Так, криминалистам удалось доказать, что большинство жертв Банди имели длинные волосы с прямым пробором — именно такую прическу носила его мать Луиза на протяжении всего его детства. Другой знаменитый маньяк, Эдмунд Кемпер, открыто признавался, что выбирал студенток, похожих на его мать, с которой у него были абьюзивные отношения.

Авторы статьи в журнале The Police Journal отмечают, что такая закономерность характерна для многих серийных убийц, которые в детстве пережили травму, связанную с родителем противоположного пола. Бессознательно они мстят обидчику, нападая на похожих людей. Ранее считалось, что маньяки действуют хаотично, но новое исследование доказывает: выбор жертв часто подчиняется скрытым психологическим триггерам. Это открытие может помочь полиции быстрее выходить на след преступников по незначительным на первый взгляд деталям внешности жертв.

Ранее сообщалось, что в США маньяка Теда Банди уличили в новом преступлении спустя 51 год после его совершения. Лора Энн Эйм, пропавшая в Хэллоуин в 1974 году, оказалась его жертвой.

