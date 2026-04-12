Озвучены предварительные результаты на парламентских выборах в Венгрии

Партия Орбана «Фидес» начала лидировать на выборах в парламент Венгрии

Христианско-демократическая народная партия Венгрии под руководством премьер-министра страны Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает Национальный избирательный офис (NVI).

Уточняется, что правящий альянс «Фидес», предварительно, получает в ходе голосования 91 место в парламенте из 199. Между тем у оппозиционной партии «Тиса» — 76 мест. Еще 9 мест забирает правая партия «Наша Родина».

К настоящему времени обработано всего 3,34 процента голосов. Данные будут обновляться.

Вечером 12 апреля сообщалось, что избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись. По данным журналистов, явка на голосовании побила рекорд 2022 года.