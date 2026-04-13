Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 13 апреля 2026Бывший СССР

Патрушев указал на украинский след в атаках на газопроводы

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Заявления, звучащие из Киева, подтверждают причастность к атакам по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». На украинский след указал помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Патрушев прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что именно Украина сегодня контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам.

«Эти заявления и действия подтверждают и наличие украинского следа в попытках террористических актов на газопроводах „Турецкий поток“ и „Голубой поток“», — отметил он.

В середине марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали газовую компрессорную станцию (КС) «Русская» на юге России. Она обеспечивала подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что у Киева есть планы подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok