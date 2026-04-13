Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:51, 13 апреля 2026Спорт

Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСЖ

Владислав Уткин
Фото: Aurelien Morissard / AP

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСЖ. Его слова приводит «Ставка ТВ».

«ПСЖ найдет свой момент и забьет. За счет класса футболистов и сделанного задела он спокойно доведет противостояние до нужного результата. Это будет ничья, и ПСЖ уверенно пройдет дальше. На данный момент они выглядят сильнее», — сказал Павлюченко.

Букмекеры предлагают поставить на ничью во втором матче четвертьфинального противостояния «Ливерпуль» — ПСЖ с коэффициентом 4,00. Он пройдет 14 апреля, начало в 22:00 по московскому времени. Первая игра в этой паре завершилась победой парижан со счетом 2:0.

Ранее аналитики предсказали победителя чемпионата Англии. Им должен стать «Арсенал», поставить на «канониров» можно с коэффициентом 1,65.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok