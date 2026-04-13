Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСЖ

Павлюченко предсказал ничью в матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСЖ

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко сделал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСЖ. Его слова приводит «Ставка ТВ».

«ПСЖ найдет свой момент и забьет. За счет класса футболистов и сделанного задела он спокойно доведет противостояние до нужного результата. Это будет ничья, и ПСЖ уверенно пройдет дальше. На данный момент они выглядят сильнее», — сказал Павлюченко.

Букмекеры предлагают поставить на ничью во втором матче четвертьфинального противостояния «Ливерпуль» — ПСЖ с коэффициентом 4,00. Он пройдет 14 апреля, начало в 22:00 по московскому времени. Первая игра в этой паре завершилась победой парижан со счетом 2:0.

