Пластическая операция в столичной клинике закончилась для россиянки трагедией

В Москве скончалась женщина, пришедшая в клинику на пластическую операцию

В Москве скончалась женщина, пришедшая в клинику на пластическую операцию. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, 39-летняя женщина решила сделать пластическую операцию по корректировке контура плеч. Для этого она обратилась к специалисту, которая арендовала кабинет в одной из столичных клиник на Краснопролетарской улице. После введения обезболивающего пострадавшей стало плохо. Она не пережила укола.

Позже стало известно, что у специалиста, которая проводила процедуру, отсутствовала лицензия на данный вид деятельности. Родные потерпевшей ждут результатов судмедэкспертизы, она должна установить точную причину произошедшего.

Дело находится на контроле Тверской межрайонной прокуратуры.

Как стало известно Telegram-каналу «112» у пострадавшей произошла реакция на укол Лидокаина, у нее наступил анафилактический шок. Пациентке вызвали скорую, но спасти ее не удалось.

