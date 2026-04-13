Подмосковье предупредили о заморозках

Синоптик Леус: В Подмосковье возможны ночные заморозки

На текущей неделе в Подмосковье могут начаться ночные заморозки. Об ухудшении погоды предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

«В Москве на этой неделе заморозков по ночам не ожидается. В Московской области ближайшей ночью заморозки еще возможны. Далее и в Подмосковье обойдется без заморозков», — рассказал синоптик.

По его словам, в ночь на вторник, 14 апреля, в Подмосковье ожидается от 0 до плюс 5 градусов, местами температура может упасть до минус 2 градусов. В среду и четверг ночная температура вырастет до плюс 3-плюс 8 градусов, а в выходные снова понизится до плюс 2-плюс 7 градусов.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивой погоде. Согласно прогнозам, в столице пройдут кратковременные дожди, а температура превысит норму.