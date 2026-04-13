07:20, 13 апреля 2026

Похитителей миллионов Долиной связали с криптобиржами

ТАСС: Похитители денег Долиной зачисляли средства обманутых на криптокошелек
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Seleznev / news.ru / Global Look Press

Мошенники, похитившие миллионы рублей у певицы Ларисы Долиной, использовали в своей преступной деятельности криптобиржу. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из фигуранток уголовного дела Анжела Цырульникова, выполнявшая в криминальной схеме роль курьера, показала на допросе, что забирала у обманутых граждан денежные средства и отвозила в пункт обмена криптовалюты. Там наличность пересчитывалась и зачислялась на криптокошелек. У следствия имеются сведения о переписке Цырульниковой, подтверждающей ее связь с криптобиржами.

Эти и другие доказательства подтверждают причастность Цырульникой, Леонтьева, Каменецкого, Основы и других лиц к совершению преступлений, за которые они были осуждены приговором суда первой инстанции.

Певица назвала резонансную историю с продажей ее квартиры в центре Москвы самым страшным и сложным периодом в ее жизни. По словам Долиной, справиться с ситуацией ей помогает работа.

