12:06, 13 апреля 2026

Появились новые данные о здоровье крабоеда из банды Цапков

Член банды Цапков Цеповяз почти ослеп в колонии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, снимки поедающего в колонии крабов и другие морепродукты которого разлетелись по многим СМИ, почти ослеп. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за решеткой Цеповяз почти полностью потерял зрение. Известно, что оно начало падать еще несколько лет назад, после чего родственники передали очки, но без назначения врача, что только ухудшило ситуацию.

В ИК-26 Волгоградской области Цеповяза отстранили от работы, потому что он не видит мелкие детали, и подпускать его к станкам опасно. Близкие бандита надеются добиться досрочного освобождения по состоянию здоровья, но пока ходатайство об УДО не подавали. Сейчас главная цель — операция по коррекции зрения. Последний раз окулист осматривал Цеповяза в 2025 году и подтвердил риск полной слепоты.

В октябре 2018 года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. В 2024 году сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 Цеповяз устроил себе двухлетний отпуск с плазменным телевизором, красной икрой и регулярными походами в баню. Однако потом эту информацию опровергли.

