Позиции Зеленского после победы Мадьяра в Венгрии оценили

Политолог Асафов: Зеленский получил копиум от победы Мадьяра над Орбаном

Положение украинского президента Владимира Зеленского не сильно зависит от проигрыша премьер-министра Виктора Орбана или победы лидера венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выступает против отправки оружия или денег Венгрии на Украину. При этом авторы материала указали, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, скорее всего, разблокирует кредит.

Политолог отметил, что Орбан был не единственным препятствием на пути получения Украиной замороженных 90 миллиардов евро, кроме того, известно о позиции Мадьяра по поводу отправки оружия Киеву. Между тем, продолжил он, не стоит забывать, что Мадьяр значительно ближе к антироссийскому евроконсенсусу и вообще политика правящей партии «Тиса» в Венгрии будет мигрировать в сторону Брюсселя от Вашингтона.

«Поэтому для Зеленского это, конечно, скорее хорошо, чем плохо, но не думаю, что это сильно влияет на его политическую судьбу и внутриполитическую ситуацию на Украине. Его ситуация обусловлена другими причинами и другими проблемами. Но это, конечно, наверное, такой временный копиум — некое воодушевление от побед, которые победами не являются», — объяснил политолог.

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».