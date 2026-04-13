11:02, 13 апреля 2026

Предсказаны последствия морской блокады Ормузского пролива со стороны США

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Заблокировать Ормузский пролив — очередное опрометчивое решение президента США Дональда Трампа, которое может привести к очень негативным последствиям и для американской экономики, и для общемировой, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Последствия он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп объявил о том, что 13 апреля США заблокируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада коснется судов, входящих и выходящих из иранских портов.

Пока сложно предположить, как это будет осуществляться, отметил политолог. Он напомнил, что Ормузский пролив и так перекрыт и Иран не разблокировал там судоходство. Кроме того, указал эксперт, американцы пытались отправить туда два своих эсминца, но как только увидели катера и дроны противника, развернулись.

Они боятся рисковать даже одним эсминцем класса "Арли Бёрк" стоимостью в 3 миллиарда долларов, потому что его потеря станет настоящей катастрофой для Пентагона, так как не так-то много этих эсминцев сейчас есть на ходу, и репутационные потери будут колоссальными в нынешнем противостоянии с Ираном

Малек Дудаковполитолог

Более того, танкеры, которые проходят через Ормузский пролив в основном относятся либо к Китаю, либо к Индии, либо к Пакистану, обратил внимание американист.

«Попытка арестовывать танкеры Китая и устраивать с ними эскалацию может очень сильно ударить по Трампу, учитывая, что в рамках его прошлых торговых воин с Поднебесной он, в принципе, проиграл, ему пришлось сдавать назад и идти на широкие уступки. С Индией опять портить отношения — это тоже себе подписывать смертный приговор, они только-только договорились о каком-то торговом соглашении. Ну и пакистанское лобби, которое сейчас очень активно работает с командой Трампа, я думаю, тоже будет выступать резко против любых попыток заблокировать собственные танкеры, которые получают иранскую нефть», — сообщил эксперт.

Морская блокада со стороны США будет вызывать дальнейшие скачки цен на нефть, на топливо и приведет к падению рейтингов Трампа, считает собеседник «Ленты.ру». Политолог допустил, что эти действия могут спровоцировать рецессию в Америке в перспективе 2027 года.

«Тут он, конечно, играет с огнем. Но он просто, очевидно, понимает, что других рычагов давления не осталось. Можно, конечно, продолжать бить по Ирану, но это особой эффективности не приносит. На наземную операцию он пока не решился и не решается, учитывая, что она может привести к большим потерям среди американских военных. Остается устраивать некую морскую блокаду, хотя она будет в основном в первую очередь бить по экономикам стран глобального Запада», — заключил эксперт.

До этого стало известно, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров. По словам американских чиновников, таким образом США хотят подтолкнуть Исламскую Республику пойти на уступки.

