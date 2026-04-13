14:05, 13 апреля 2026

Пропавшая 30 лет назад девочка сама ушла из дома

Пропавшая в 1994 году американка призналась, что сама ушла из дома
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Opat Suvi / Shutterstock / Fotodom

В США более 30 лет искали 13-летнюю девочку и смогли найти ее живой. Как сообщает Daily Mail, она призналась полицейским, что сама ушла из дома.

Кристина Мари Планте исчезла в мае 1994 года из маленького городка Стар-Вэлли, штат Аризона. Девочка отправилась проведать лошадь в конюшню недалеко от дома и не вернулась. Планте искали по всему штату и за его пределами, распространяли листовки с ее приметами. Правоохранители сразу назвали исчезновение подозрительным. На протяжении десятилетий дело оставалось открытым, следователи периодически пересматривали улики и отрабатывали новую информацию.

Прорыв произошел благодаря капитану Джейми Гарретту из отдела нераскрытых дел. С помощью соцсетей и открытых баз данных он вышел на след пропавшей американки. Вскоре выяснилось, что Планте по своей воле сбежала из Аризоны в Миссури. В 17 лет она вышла замуж за Шона Холлона, родила троих сыновей, получила диплом психолога и, по иронии судьбы, устроилась на работу в частное детективное агентство.

Женщина не хочет раскрывать подробности побега, однако известно, что он был связан с конфликтом с приемными родителями. Планте не намерена давать показания. Уголовное дело закрыто.

Ранее в США спустя 40 лет полиция разыскала пропавшую в трехлетнем возрасте Мишель Ньютон и предъявила обвинения ее матери. Женщина уехала с ребенком, солгав отцу, что они будут ждать его на новом месте.

