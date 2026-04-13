19:03, 13 апреля 2026

«Радиостанция Судного дня» передала сообщения о чем-то «китайском» и «ершистом»

Антонина Черташ
Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала четыре сообщения за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая за день шифровка вышла в эфир так называемого радио Судного дня в 12:52 по московскому времени. Она содержала слово «люсоштоф». В 14:12 станция ожила снова и передала слово «ассамблея». В 16:02 прозвучало слово «китайский», за ним, в 17:30 последовало слово «ершистый».

Слова прозвучали на волне УВБ-76 впервые. Передачи появились в один день с оглашением результатов парламентских выборов в Венгрии: после проигрыша партии Виктора Орбана новым премьером страны стал Петер Мадьяр. Он заявил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой. Он также поблагодарил Россию и Китай за уважение к решению венгерских избирателей.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на фарси сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

