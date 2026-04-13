08:29, 13 апреля 2026Мир

Раскрыта причина провала переговоров США и Ирана

Time: Иран не согласился с красными линиями Трампа на переговорах в Исламабаде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде не привели к подписанию соглашения из-за серьезных разногласий сторон по ключевым вопросам. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на источник.

«Иран не согласился с рядом "красных линий", установленных администрацией [президента США Дональда] Трампа, включая прекращение обогащения урана, демонтаж всех основных предприятий по обогащению и вывоз из страны запасов высокообогащенного урана», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что иранская делегация не согласилась прекратить финансирование союзных воинствующих группировок в регионе и полностью открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход.

При этом аналитик Камран Бокхари считает, что уход американской делегации стал «классическим ходом» переговорной стратегии Трампа, направленным на усиление давления на оппонента.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия.

