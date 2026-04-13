Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:25, 13 апреля 2026

Раскрыты детали разоблачения темной схемы на российском металлургическом комбинате

В Магнитогорске задержан экс-замглавы ММК по делу о подкупе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Магнитогорске раскрыты детали разоблачения темной схемы бывшего замглавы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павла Кравченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ России и регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России задержали его и одного из учредителей коммерческой организации Эдурарда Новоселова. Возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе. По ним фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2024 год Кравченко, будучи директором по безопасности ММК, при посредничестве Новоселова неоднократно получал от представителя коммерческой организации деньги и иное имущество за оказание содействия в заключении контрактов ММК.

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok