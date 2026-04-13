Раскрыты детали разоблачения темной схемы на российском металлургическом комбинате

В Магнитогорске задержан экс-замглавы ММК по делу о подкупе

В Магнитогорске раскрыты детали разоблачения темной схемы бывшего замглавы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Павла Кравченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники УФСБ России и регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России задержали его и одного из учредителей коммерческой организации Эдурарда Новоселова. Возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе. По ним фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2024 год Кравченко, будучи директором по безопасности ММК, при посредничестве Новоселова неоднократно получал от представителя коммерческой организации деньги и иное имущество за оказание содействия в заключении контрактов ММК.

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в размере 190 миллионов рублей бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, подкупившего экс-сотрудника регионального управления ФСБ России Артема Шунайлова.