Разбойник потребовал миллион рублей после бани в российском СИЗО

Суд Кузбасса отклонил иск осужденного к ФСИН на ₽1 млн за плохие условия в СИЗО

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел иск осужденного к ФСИН России о взыскании компенсации в один миллион рублей за некомфортные условия в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

39-летний мужчина, приговоренный к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение, около месяца находился в СИЗО-3 Мариинска Кемеровской области, ожидая этапирования к месту отбывания наказания. При поступлении он пожаловался на ухудшение состояния здоровья в связи с диагнозами «гепатит C» и «ВИЧ» и просил отправить его на медицинское обследование, однако сотрудники вместо этого провели у него в камере обыск и изъяли металлический предмет, после чего поставили его на профилактический учет как склонного к нападению, отмечает в иске заключенный. Он также указал, что его поместили в камеру, расположенную на четвертом этаже, в которой не было горячей воды, а в баню ему приходилось спускаться на нижние этажи здания, что причиняло ему физическую боль.

В ходе слушаний суд установил, что осужденный при поступлении в СИЗО был осмотрен медработником, но никаких жалоб на состояние здоровья не предъявлял. Камера, в которой он содержался, полностью соответствовала действующим нормам, а обыски были плановыми. На профилактический учет осужденного поставили в связи с оперативной информацией о его плане напасть на сотрудника администрации СИЗО, чтобы повысить свой авторитет.

Также выяснилось, что состояние здоровья заключенного ухудшилось из-за того, что он отказался от лечения. Исходя из этого, суд пришел к выводу, что содержание под стражей само по себе влечет ограничения, но не является нарушением прав заключенного. На этом основании в иске ему отказали.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный лидер боевого крыла Братской ОПГ под названием «Пожарники» Алексей Бердуто подал с 2019 года более 70 исков к колонии и ФСИН.