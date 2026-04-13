17:02, 13 апреля 2026

Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

Юрист Кошман: За мусор в подъезде грозит принудительное выселение из квартиры
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

За систематическое нарушение санитарных норм в местах общего пользования и создание угрозы для жизни и здоровья людей жильцам многоквартирного дома грозит принудительное выселение. О риске лишиться жилья из-за мусора в подъезде предупредил россиян адвокат Николай Кошман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если сосед плюет на всех, оставляет пожароопасный мусор в подъезде, выгуливает собаку на газоне, там же на газоне паркует свой автомобиль, ведет себя неуважительно по отношению к другим жителям, то крайняя мера ответственности за систематическое нарушение прав жильцов — через суд такого нерадивого соседа лишить жилья», — пояснил юрист.

Причиной для выселения из квартиры может послужить даже мусор — если постоянно оставлять его в подъезде, это создаст антисанитарию и будет представлять реальную опасность для здоровья соседей, уточник Кошман. Если жильцам удастся доказать наличие угрозы и добиться суда, то квартиру нарушителя продадут с торгов, а ему на руки выдадут сумму, которая останется после вычета расходов на делопроизводство и реализацию недвижимости.

Ранее россиян предупредили, что в общих коридорах нельзя ставить шкафы и ящики для посылок.

    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Мадьяр высказался о звонке Путину

    МИД России указал Европе на чрезвычайно высокую цену за глупость

    Российский диджей высмеял фигуру танцовщицы на чемпионате и угодил в скандал

    Россиянам напомнили о последствиях неприличного жеста из окна машины

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    Все новости
