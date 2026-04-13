Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

Юрист Кошман: За мусор в подъезде грозит принудительное выселение из квартиры

За систематическое нарушение санитарных норм в местах общего пользования и создание угрозы для жизни и здоровья людей жильцам многоквартирного дома грозит принудительное выселение. О риске лишиться жилья из-за мусора в подъезде предупредил россиян адвокат Николай Кошман в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если сосед плюет на всех, оставляет пожароопасный мусор в подъезде, выгуливает собаку на газоне, там же на газоне паркует свой автомобиль, ведет себя неуважительно по отношению к другим жителям, то крайняя мера ответственности за систематическое нарушение прав жильцов — через суд такого нерадивого соседа лишить жилья», — пояснил юрист.

Причиной для выселения из квартиры может послужить даже мусор — если постоянно оставлять его в подъезде, это создаст антисанитарию и будет представлять реальную опасность для здоровья соседей, уточник Кошман. Если жильцам удастся доказать наличие угрозы и добиться суда, то квартиру нарушителя продадут с торгов, а ему на руки выдадут сумму, которая останется после вычета расходов на делопроизводство и реализацию недвижимости.

Ранее россиян предупредили, что в общих коридорах нельзя ставить шкафы и ящики для посылок.