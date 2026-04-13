Россиян предупредили об опасности ранних овощей весной

Эксперт Золотарева: Нитраты в ранних овощах могут влиять на гемоглобин

В ранних овощах и зелени может содержаться повышенное количество нитратов. Об этом доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала «Газете.Ru».

По словам эксперта, овощи, которые созревают весной, многие считают полезными источниками витаминов, но не учитывают их вероятную опасность. Она пояснила, что их часто выращивают с применением большого количества азотных удобрений, что приводит к накоплению нитратов, особенно в листьях салата, укропе и редисе.

Золотарева уточнила, что сами по себе нитраты не опасны, но в организме они могут превращаться в нитриты, влияющие на кровь. «Нитриты способны взаимодействовать с гемоглобином крови и изменять его структуру. В результате снижается способность крови переносить кислород», — отметила эксперт. Она подчеркнула, что это особенно опасно для детей и пожилых.

Дополнительный риск связан с тем, что на поверхности зелени могут сохраняться микроорганизмы из почвы и воды. Чтобы снизить возможный вред, специалисты советуют тщательно промывать овощи под проточной водой и при необходимости замачивать их перед употреблением.

Ранее онколог Владимир Ивашков предупредил, что нитраты и нитриты, попадая в организм, могут становиться канцерогенами и повышать риск развития рака. По его словам, особенно много этих веществ в сосисках, колбасах и в других продуктах из переработанного мяса.