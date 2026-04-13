16:31, 13 апреля 2026

Россиянам назвали считающийся природным антибиотиком продукт

Мария Большакова

Фото: Madeleine Steinbach / Shutterstock / Fotodom

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который считается природным антибиотиком. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист уточнил, что речь идет о черемше. «Здесь, помимо витаминов, еще и, собственно, мощнейший антибиотик», — заявил повар.

По словам Астафьева, в этом растении содержится вещество аллицин, обладающее противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала россиянам недорогой продукт, содержащий ценный белок. По ее словам, такими свойствами обладает минтай.

До этого Астафьев рассказал о недооцененном дешевом блюде. Он уточнил, что имеет в виду салат из капусты.

