Россиянам назвали считающийся природным антибиотиком продукт

Шеф-повар Астафьев заявил, что черемша обладает свойствами антибиотика

Шеф-повар Глеб Астафьев назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который считается природным антибиотиком. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист уточнил, что речь идет о черемше. «Здесь, помимо витаминов, еще и, собственно, мощнейший антибиотик», — заявил повар.

По словам Астафьева, в этом растении содержится вещество аллицин, обладающее противовоспалительными и антимикробными свойствами.

