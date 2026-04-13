Россиянам рассказали о риске остаться без воды из-за долгов соседей

Юрист Гужов: Отключать воду во всем доме из-за долгов соседей незаконно

Отключать воду в многоквартирном доме из-за долгов отдельных людей незаконно, это нарушает права добросовестных собственников. О риске остаться без базовых удобств из-за соседей рассказал россиянам доцент факультета менеджмента Президентской академии Станислав Гужов, пишет РИА Новости.

Юрист пояснил, что по Жилищному кодексу обязанность за оплату коммунальных услуг лежит исключительно на владельцах или арендаторах конкретных помещений, а применять санкции к жильцам без задолженностей неправомерно.

«В случае незаконного отключения воды всем жителям дома рекомендуется сначала обратиться в управляющую организацию с письменным требованием восстановить услугу, а если вопрос не решен, то подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру», — посоветовал Гужов.

