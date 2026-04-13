Военные ГВ «Север» показали на видео уничтожение средств передвижения ВСУ

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск «Север» в Telegram-канале «Северный Ветер» опубликовали архивные кадры объективного контроля, на которых зафиксирована работа операторов ударных дронов за первую декаду апреля текущего года. На видео — уничтожение средств передвижения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах виден разгром дроноводами 71-й гвардейской мотострелковой дивизии двух вражеских пикапов в Волчанском районе Харьковской области.

А также поражение точным ударом оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «северян» замаскированного украинского микроавтобуса в лесном массиве.

Ранее военные группировки «Север» показали на видео работу своих операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Харьковской и Сумской областях.