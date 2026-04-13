Российский диджей высмеял фигуру танцовщицы на чемпионате и угодил в скандал

Диджей DJ MEG высмеял фигуру танцовщицы чемпионата Frame Up и угодил в скандал

Российский диджей Эдуард Магаев, более известный как DJ MEG, высмеял фигуру танцовщицы на чемпионате Frame Up и угодил в скандал. Обсуждения опубликованы в X (бывший Twitter).

Блогерша @alinasollo поделилась скриншотами из сторис диджея (на данный момент они удалены), в которых тот высмеивает фигуры двух выступающих на сцене девушек. После этого фанаты раскритиковали мужчину за публикации, а он, в свою очередь, ответил на хейт.

«Я снимал девчонок-пампушек не со злостью. Более того, я их даже не высмеивал, я просто угорал, мол "мать, задумайся, надо чуть похудеть, надо не вываливаться с коллектива"» — пояснил Магаев, который присутствовал на мероприятии в качестве приглашенного жюри.

Затем поклонники принялись отмечать под постом DJ MEG создательницу стиля «фрейм-ап» Анастасию Юрасову, которая также выступала организатором чемпионата. Юрасова ответила одной из возмущенных танцовщиц Елене Авериной, что не следует реагировать на слова Магаева.

«Пожалуйста, не реагируйте. Ну, это он. Он всегда такой. Звать его — это риск», — написала она и заявила, что приглашенный жюри — это легенда, чьи высказывания нельзя принимать близко к сердцу.

Позже педагог команды, в которой танцевала высмеянная Магаевым девушка, вышла на связь в соцсетях и рассказала, что участница коллектива выступала, будучи беременной. «Все мы разные от природы (...) Я хочу поддержать женщин. Никто не имеет право вас стыдить, как бы вы ни выглядели», — подчеркнула она.

