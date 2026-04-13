Российский футбольный союз показал максимальную прибыль за период санкций

Российский футбольный союз добился максимальной прибыли с 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) показал максимальную прибыль за период санкций. Об этом сообщает «РИА Новости».

Организация добилась прибыли в 1,82 миллиарда рублей. Это максимальный показатель с 2022 года.

В 2024 году прибыль составила 1,6 миллиарда. Помимо того, у РФС выросла выручка — с 7,99 миллиарда рублей в 2024-м до 8,18 в 2025 году.

Ранее стало известно, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) изменят лимит на легионеров. Со следующего сезона клубам разрешат заявлять не более 12 легионеров и выпускать одновременно не более семи. Сейчас в заявке может быть до 13 иностранцев, а на поле — до восьми.