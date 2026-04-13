В РПЛ ужесточат лимит на легионеров

Минспорт подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Минспорт подготовил проект ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, со следующего сезона клубам РПЛ разрешат заявлять не более 12 легионеров и выпускать одновременно не более семи. Сейчас в заявке может быть до 13 иностранцев, а на поле — до восьми.

В конце декабря генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов раскрыл негативные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, лучшие клубы РПЛ распределят лучших россиян между собой, а остальные команды пострадают.

Противниками ужесточения лимита также выступали некоторые российские тренеры. Среди них наставник национальной команды Валерий Карпин и главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак.