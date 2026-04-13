Российское посольство в Турции усилило меры безопасности

РИА: Посольство РФ в Турции усиливает меры безопасности из-за ситуации в регионе

Посольство России в Турции принимает меры безопасности на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Применительно к российским загранучреждениям такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются», — ответило посольство на запрос агентства о мерах безопасности.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за оказанную иранскому народу гуманитарную помощь. Кроме того, Пезешкиан выразил признательность за российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию конфликта с Израилем и США.