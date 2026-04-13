Симоньян заявила, что Орбану стоит опасаться чего угодно

Венгерскому лидеру Виктору Орбану необходимо «опасаться чего угодно». С таким мнением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире НТВ.

«Европа сдулась, кончилась. Нет уже той Европы, которая нам когда-то казалась честной, замечательной, трудолюбивой и, самое главное, — слушающей свои же собственные законы», — отметила Симоньян, подчеркнув, что в нынешнем виде европейкие ценности испарились.

По словам журналистки, она переживает за Орбана, поскольку события могут разворачиваться по-разному. Речь может идти как о волне фейков, так и о покушении на политика. В этой связи характерен инцидент, произошедший в Словакии 15 мая 2024 года. Тогда на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено покушение, которое стало первым нападением на европейского лидера за последние десятилетия.

12 апреля стали известны предварительные итоги выборов в парламент Венгрии. Согласно подсчетам, премьер-министр Виктор Орбан и его партия проиграли оппозиционным силам. Сам политик заявил, что результаты выборов «понятны и болезненны».