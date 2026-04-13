Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

18:29, 13 апреля 2026

Врач Коновалов заявил, что кремний в бананах защищает сосуды от повреждений
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов назвал россиянам продукт, который способен защитить кровеносные сосуды от повреждений. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Коновалов заявил, что для здоровья сосудов полезны бананы. Он объяснил, что в них содержится кремний, который обеспечивает эластичность артерий. Без этого элемента сосуды становятся ломкими и разрушаются, предупредил специалист.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова раскрыли три главных врага сосудов. В частности, они включили в список сахарный диабет.

Перед этим врач-терапевт Елена Малышева и врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовали россиянам добавить в рацион один суп. По их словам, это блюдо защищает сердце и сосуды.

