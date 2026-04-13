Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

Врач Коновалов заявил, что кремний в бананах защищает сосуды от повреждений

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов назвал россиянам продукт, который способен защитить кровеносные сосуды от повреждений. Об этом он рассказал в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала.

Коновалов заявил, что для здоровья сосудов полезны бананы. Он объяснил, что в них содержится кремний, который обеспечивает эластичность артерий. Без этого элемента сосуды становятся ломкими и разрушаются, предупредил специалист.

