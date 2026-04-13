Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

В Крыму суд приговорил к 19 годам рецидивиста за особо тяжкие преступления

В Крыму суд приговорил к 19 годам колонии особого режима 42-летнего жителя Красноперекопска за разбой, вымогательства и насильственные действия сексуального характера в отношении других мужчин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Осужденного признали виновным по пяти статьям. Ранее он неоднократно был судим.

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года, еще находясь в колонии за предыдущие преступления, осужденный по телефону вымогал деньги у знакомых, угрожая насилием. На переведенные средства его товарищ на свободе покупал продукты и передавал их ему в тюрьму.

После освобождения в апреле 2025 года рецидивист под предлогом несуществующего долга пришел к одному из знакомых. Получив отказ в передаче 20 тысяч рублей, он совершил в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера и попытался сделать то же самое с другим человеком, случайно оказавшимся в квартире (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Преступление пресекли другие присутствовавшие.

В ходе расследования всплыл еще один эпизод — 2015 года. Тогда осужденный ночью у подъезда на улице Мичурина избил местного жителя, причинив тяжкие травмы, и ограбил его.

