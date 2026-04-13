Способ по выявлению «волков с Мосбиржи» назвали на видео ФСБ

10:32, 13 апреля 2026

ФСБ показала видео задержания троих трейдеров Мосбиржи за манипуляции на рынке
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео с задержанием трех трейдеров «Московской биржи» за манипуляции на фондовом рынке. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые пришли в квартиру подозреваемого и проводят обыск. Сотрудник ФСБ рассказал, что у Центробанка имеется специальный инструмент для выявления незаконных сделок на фондовом рынке и недобросовестных игроков.

Подозреваемые являются сотрудниками компании PFL Advisors, которые с 2023 по 2024 год совершали операции с акциями 19 крупных российских компаний. По стратегии Pump & Dump биржевые игроки проводили агрессивные сделки, влияя на цену, а затем совершали обратные операции по искусственно сформированной цене.

Манипуляциями в виде якобы инсайдерских сливов подозреваемые занимались через популярные финансовые каналы «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ», администраторами которых являлись. По такой схеме они провернули 55 тысяч незаконных сделок, вследствие чего извлекли значительный доход.

В отношении них возбуждено уголовное дело, проведены обыски и изъяты документы и ценности на сумму более трех миллионов рублей.

