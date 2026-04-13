Axios: США потребовали от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана

Американская сторона на переговорах в Исламабаде предложила Ирану ввести 20-летний запрет на обогащение урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«США предложили как минимум 20 лет с различными другими ограничениями», — рассказал собеседник. Американская сторона также настаивает на вывозе всего высокообогащенного урана с территории Исламской Республики. В свою очередь Иран предложил «контролируемый процесс снижения содержания урана в смеси».

По данным Axios, соглашение достигнуто не было. Иранская сторона полагала, что близка к предварительной договоренности, но была застигнута врасплох пресс-конференцией вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он не дал признаков приближения к сделке, обвинил иранцев и объявил об отъезде американской делегации из Исламабада.

«Иранцы были очень недовольны», — сообщил осведомленный источник.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи заявил, что причиной неудачи переговоров Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля стали постоянно меняющиеся требования Вашингтона.

Дипломат обратил внимание, что Тегеран подошел к встрече с добрыми намерениями, несмотря на полное недоверие к Вашингтону. При этом глава МИД Ирана признал прогресс в ходе обсуждения с американскими переговорщиками.

