19:27, 13 апреля 2026

США потребовали от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Американская сторона на переговорах в Исламабаде предложила Ирану ввести 20-летний запрет на обогащение урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«США предложили как минимум 20 лет с различными другими ограничениями», — рассказал собеседник. Американская сторона также настаивает на вывозе всего высокообогащенного урана с территории Исламской Республики. В свою очередь Иран предложил «контролируемый процесс снижения содержания урана в смеси».

По данным Axios, соглашение достигнуто не было. Иранская сторона полагала, что близка к предварительной договоренности, но была застигнута врасплох пресс-конференцией вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он не дал признаков приближения к сделке, обвинил иранцев и объявил об отъезде американской делегации из Исламабада.

«Иранцы были очень недовольны», — сообщил осведомленный источник.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи заявил, что причиной неудачи переговоров Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля стали постоянно меняющиеся требования Вашингтона.

Дипломат обратил внимание, что Тегеран подошел к встрече с добрыми намерениями, несмотря на полное недоверие к Вашингтону. При этом глава МИД Ирана признал прогресс в ходе обсуждения с американскими переговорщиками.

    Последние новости

    Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

    В США начались съемки «Мистера и миссис Смит» с российским актером в главной роли

    Подмосковье предупредили о заморозках

    Украина представила модификацию «Паляницы»

    В России первый пациент получил онковакцину от колоректального рака

    Названы находящиеся в опасности регионы России

    В России резко подорожали лифты

    Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива

    Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

    Иран не отказался от ядерного оружия

    Все новости
