18:00, 13 апреля 2026Мир

Иран раскрыл причину провала переговоров с США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Waseem Khan / Reuters

Причиной неудачи переговоров Ирана и США в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля стали постоянно меняющиеся требования Вашингтона. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи в телефонном разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, сообщение опубликовано в Telegram-канале иранского МИД.

«Из-за жадного подхода и постоянного изменения требований с американской стороны не удалось достичь соглашения», — подчеркивается в сообщении.

Аракчи прокомментировал прошедшие в Исламабаде переговоры и заявил, что Тегеран подошел к встрече с добрыми намерениями, несмотря на полное недоверие к Вашингтону. При этом глава МИД Ирана признал прогресс в ходе обсуждения с американскими переговорщиками.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Они обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, а также ирано-американские переговоры, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между США и Ираном может быть «сорвано в любой момент» из-за несоблюдения условий соглашения Тегераном. Политик подчеркнул, что американская сторона сочла действия Исламской республики нарушением достигнутых договоренностей.

