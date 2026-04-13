01:04, 13 апреля 2026Мир

Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

Kan: Израиль запланировал новые удары по объектам Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Тель-Авив планирует возобновить атаки на инфраструктурные и энергетические объекты Ирана. Об этом сообщает KanNews со ссылкой на источник.

По данным издания, в Тель-Авиве намерены вновь начать военную операцию против Тегерана. Официальные лица считают, что боевые действия завершили «слишком рано». В этой связи Израиль ожидает, когда Вашингтон одобрит планы по ударам.

Как заявил один из высокопоставленных сотрудников службы безопасности, Израиль хочет возобновить войну, поэтому они ждут решения, которое примет президент США Дональд Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что Америка начнет морскую блокаду Ирана. Ограничения судоходства намерены ввести с понедельника, 13 апреля.

    Последние новости

    Венгерская оппозиция с разгромным перевесом побеждает на выборах в парламент. Премьер Орбан уже признал поражение

    В Словакии назвали победу Мадьяра «черным днем» для Венгрии

    Названы сроки выборов нового премьера Венгрии на фоне поражения партии Орбана

    В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

    Глава МИД Ирана обвинил США в «изменении правил игры»

    Иран объяснил срыв подписания соглашения с США

    Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

    Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

    Супермодель примерила на камеру бикини в честь 61-летия и удивила фанатов

    Врач оценил эффективность профилактики рака простаты с помощью секса

    Все новости
