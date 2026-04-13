Стало известно о попытках США и Ирана достичь соглашения

Axios: Между США и Ираном продолжается взаимодействие с целью достичь соглашения

Между США и Ираном продолжается взаимодействие с целью достичь соглашения. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Между США и Ираном продолжается взаимодействие и движение вперед в попытках достичь соглашения», — заявил собеседник издания.

Несмотря на то, что в ходе переговоров не было достигнуто соглашение, Иран полагал, что стороны близки к этому. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс «не показал никаких признаков приближения к сделке, обвинил иранцев и объявил, что американская делегация покидает Исламабад». Иранская сторона была очень недовольна этим шагом.

В материале также указано, что американская сторона на переговорах в Исламабаде предложила Ирану ввести 20-летний запрет на обогащение урана. В свою очередь, Иран предложил «контролируемый процесс снижения содержания урана в смеси».