Стало известно отношение россиян к крупным покупкам

ВЦИОМ: Свыше половины россиян не готовы к крупным покупкам

Более половины (52 процента) россиян считают нынешнее время неподходящим для совершения крупных покупок. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился 21 марта 2026 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

По итогам исследования выяснилось, что для каждого второго респондента сложившиеся на внутреннем рынке реалии представляются скорее плохими для совершения крупных покупок. Еще более выраженный скепсис у граждан вызывает кредитование. Подавляющее большинство (80 процентов) опрошенных сейчас предпочитают повременить с оформлением новых займов.

Об усилении склонности россиян к сберегательной модели финансового поведения ранее сообщили аналитики сервиса «Выберу.ру». По итогам опроса выяснилось, что более 40 процентов россиян психологически не готовы использовать собственные сбережения даже в случае возникновения срочных трат. С учетом высокой инфляции и высокой ключевой ставки этот тренд может закрепиться в 2026 году, полагают эксперты.