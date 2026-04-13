08:25, 13 апреля 2026Экономика

Стране БРИКС спрогнозировали проблемы из-за эскалации на Ближнем Востоке

Аналитик Бардиси: Китай рискует столкнуться с перебоями с импортом нефти
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Stringer Network / Reuters

Провал мирных переговоров Ирана и США, прошедших в Пакистане, может обернуться негативными последствиями для Китая. Об этом заявил аналитик по международным отношениям Тарек аль-Бардиси, его слова приводит газета «Известия».

По итогам неудачных переговоров в Исламабаде власти США объявили о блокаде Ормузского пролива. Через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию в прошлом году проходила почти треть мировой торговли нефтью. Китай, сильно зависящий от импорта сырья по этому маршруту, пояснил Бардиси, может в итоге оказаться одним из главных пострадавших от очередной эскалации в охваченном войной регионе.

Способов заместить выпадающие объемы ближневосточной нефти в сложившихся реалиях у Китая остается немного, пояснил аналитик. Экспорт венесуэльского сырья, напомнил эксперт, по-прежнему сталкивается с ограничениями после захвата США многолетнего лидера латиноамериканской страны Николаса Мадуро. «Любые попытки перекрыть Ормузский пролив напрямую затрагивают интересы Пекина», — констатировал Бардиси.

С проблемами из-за возобновившейся блокады Ормузского пролива может столкнуться не только Китай, но и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая партнера России по БРИКСИндию. Эта страна уже столкнулась с топливным кризисом в результате масштабных перебоев с поставками ближневосточных энергоресурсов. Нехватка нефтяного сжиженного газа ударила по местным рестораторам и отельерам, а также максимально затруднила работу крематориев. По оценке экспертов, топливных резервов Индии хватит до конца апреля, а Китаю — примерно до июля.

