Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

Жители находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константиновки в Донецкой Народной Республике открыто демонстрируют русскую символику. Об этом пишет украинский военный с позывным Мучной в своем Telegram-канале.
«Возник еще один фактор дестабилизации — (...) [местные жители] открыто демонстрируют русскую символику», — сообщил он.
По словам Мучного, это дополнительный риск для подразделений ВСУ. Это, добавляет он, может срывать перемещения украинских военных.
Ранее Мучной рассказал, что положение украинской армии у Красноармейска остается крайне тяжелым. Речь идет об обстановке у населенного пункта Мирное.