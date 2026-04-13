Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:57, 13 апреля 2026

Жители Константиновки начали показывать украинским военным русскую символику

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Жители находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константиновки в Донецкой Народной Республике открыто демонстрируют русскую символику. Об этом пишет украинский военный с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«Возник еще один фактор дестабилизации — (...) [местные жители] открыто демонстрируют русскую символику», — сообщил он.

По словам Мучного, это дополнительный риск для подразделений ВСУ. Это, добавляет он, может срывать перемещения украинских военных.

Ранее Мучной рассказал, что положение украинской армии у Красноармейска остается крайне тяжелым. Речь идет об обстановке у населенного пункта Мирное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok