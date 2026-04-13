Татьяна Васильева станет бабушкой восьмерых внуков

Актриса Татьяна Васильева узнала о том, что скоро станет бабушкой восьмерых внуков. Ролик с эмоциональной реакцией появился в аккаунте сына Васильевой Филиппа в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
79-летняя народная артистка узнала о беременности супруги своего сына Филиппа, когда они приехали к ней в гости. Мужчина вручил Татьяне Григорьевне снимок УЗИ в рамке. Она не сразу поняла, что значит такой презент, а потом отказалась верить в происходящее.
«Опять? Опять, что ли? Да вы врете... Вы с ума сошли», — заявила Васильева под смех своего сына и его супруги.
Седьмой внук звезды родился у пары всего год назад: в апреле 2025 года актриса сообщила о появлении на свет маленького Яши.
Ранее Татьяна Васильева рассказала, что ее внук Григорий отдал мошенникам 1,5 миллиона рублей. По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 15-летнего подростка «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям.