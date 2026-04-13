20:18, 13 апреля 2026

У бывшего замглавы ОМВД в российском городе арестовали имущество на 14,5 миллиона рублей

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Белоярский городской суд наложил арест на имущество на общую сумму 14,5 миллиона рублей бывшего заместителя начальника отдела МВД России по Белоярскому району, обвиняемого во взятках и мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

Он обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Мужчина заключен под стражу.

По данным правоохранителей, он заключал фиктивные госконтракты по сбору и вывозу снега с прилегающей территорий объектов отдела МВД России по Белоярскому району, несмотря на то, что эти работы подрядчик так и не выполнил, фигурант дал указания составить акты приемки-передачи. Кроме того, он неоднократно получал взятки за непривлечение к ответственности иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего подполковника ФСБ России Алексея Кудрявцева за пытки мужчины.

