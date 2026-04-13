Украина представила модификацию «Паляницы»

На Украине показали модификацию проекта «Паляница» — ракету-дрон Areion

На Украине показали модификацию проекта «Паляница» — ракету-дрон Areion. Об этом пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Она является модификацией проекта «Паляница», имеет боевую часть весом до 120 килограмм и дальность полета до 600 километров», — говорится в сообщении.

Ранее Литва заявила о готовности инвестировать в производство украинской ракеты-дрона «Паляница». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что она является приоритетным проектом.

До этого военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал другую украинскую ракету «Рута» приманкой. По его словам, она нужна лишь для отвлечения.