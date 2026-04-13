13:16, 13 апреля 2026

В деле о найденной на свалке беременной девушке появился обвиняемый

В Пермском крае задержали подозреваемого в расправе над беременной девушкой
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Пермском крае предъявили обвинение 46-летнему жителю Верещагинского района, подозреваемого в расправе над девушкой. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 апреля мужчина сидел с девушкой в автомобиле. Зная о том, что потерпевшая беременна, он удушил ее, а после спрятал тело на мусорной свалке, надеясь, что о его причастности не узнают. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста. Его отправили в СИЗО.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга задержали 17-летнего юношу, ранившего 20-летнюю девушку после расставания.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Все новости
