В Эстонии нашли еще один украинский беспилотник

01:27, 13 апреля 2026

На побережье Эстонии найден еще один украинский беспилотник
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anni Onneleid / Delfi Meedia / Reuters

В Эстонии найден еще один упавший беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает портал ERR.

Местный житель обнаружил на пляже в деревне Калви крыло дрона. Он обратился в полицию, и позднее были найдены и другие части беспилотника.

Пресс-секретарь полиции безопасности Марта Туул уточнила, что украинский беспилотник упал не на территорию прибалтийского государства, а был принесен волнами. Ведутся следственные действия.

25 марта дрон ВСУ врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Аналогичный инцидент произошел в Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.

Позднее Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна передал послание руководителю офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из-за инцидента с беспилотниками. Он призвал «принять все возможные меры для предотвращения попадания украинских дронов в воздушное пространство» республики.

