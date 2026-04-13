Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 13 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Отказ сборной Украины по водному поло играть с Россией на Кубке мира — это странное поведение и попытка пошантажировать Международную федерацию, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против команды России. Согласно регламенту соревнований украинской сборной должно быть присуждено техническое поражение.

«Они же не отказываются сейчас участвовать в индивидуальных видах спорта там, где россияне. Я понимаю, если бы их везде допустили, они бы везде отказались — это одно дело, но зачем этот точечный демарш. Может быть, они боятся, если, например, они проиграют нам, что это противостояние стран здесь происходит, но это же не на СВО проигрыш. Может быть, они так еще расценивают, то есть в индивидуальных — одно дело, а в командных по-другому», — предположила депутат.

Кроме того, по мнению Журовой, таким образом украинцы пытаются шантажировать Международную федерацию.

«Логика их понятна. Они хотят таким образом поддавить на Международную федерацию, давая понять, что и дальше так будет, если вы допустите в футболе, в баскетболе — будет то же самое, мы не будем приезжать, будем срывать вам трансляции, но кроме вреда самим спортсменам это ничего другого не принесет», — заключила политик.

До этого Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обращалась к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить матч Кубка мира, в котором украинской сборной предстоит встретиться с россиянами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok