В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

Депутат Журова назвала отказ сборной Украины играть с РФ на Кубке мира странным

Отказ сборной Украины по водному поло играть с Россией на Кубке мира — это странное поведение и попытка пошантажировать Международную федерацию, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что сборная Украины по водному поло отказалась от матча за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против команды России. Согласно регламенту соревнований украинской сборной должно быть присуждено техническое поражение.

«Они же не отказываются сейчас участвовать в индивидуальных видах спорта там, где россияне. Я понимаю, если бы их везде допустили, они бы везде отказались — это одно дело, но зачем этот точечный демарш. Может быть, они боятся, если, например, они проиграют нам, что это противостояние стран здесь происходит, но это же не на СВО проигрыш. Может быть, они так еще расценивают, то есть в индивидуальных — одно дело, а в командных по-другому», — предположила депутат.

Кроме того, по мнению Журовой, таким образом украинцы пытаются шантажировать Международную федерацию.

«Логика их понятна. Они хотят таким образом поддавить на Международную федерацию, давая понять, что и дальше так будет, если вы допустите в футболе, в баскетболе — будет то же самое, мы не будем приезжать, будем срывать вам трансляции, но кроме вреда самим спортсменам это ничего другого не принесет», — заключила политик.

До этого Федерация водного поло Украины (ФВПУ) обращалась к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с требованием отменить матч Кубка мира, в котором украинской сборной предстоит встретиться с россиянами.

