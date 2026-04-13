18:50, 13 апреля 2026Мир

В Кремле высказались о дружбе с Орбаном

Песков: Москва не дружила с Орбаном, с ним «вели диалог»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Москва всегда поддерживала с премьером Венгрии Виктором Орбаном контакт, но «дружбы» у России с ним не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы с ним вели диалог», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах. Венгрия — недружественная России страна, отметил Песков.

Несмотря на отказ отправлять поздравление, Песков отметил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии. По его словам, Москва намерена продолжать прагматичные контакты с новым руководством страны.

