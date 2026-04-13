В Кремле высказались о контактах с Мадьяром

Песков: Контакты с Мадьяром не планируются, но Кремль на них надеется

Контакты с лидером победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром в настоящий момент не планируются, но Кремль надеется, что они состоятся в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах президента России Владимира Путина с Мадьяром.

Ранее Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции с победой его партии на парламентских выборах, так как Венгрия — недружественная страна, поддерживающая антироссийские санкции.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии.