В Кремле высказались о контактах с Мадьяром

17:24, 13 апреля 2026Мир

Песков: Контакты с Мадьяром не планируются, но Кремль на них надеется
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Контакты с лидером победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром в настоящий момент не планируются, но Кремль надеется, что они состоятся в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока нет, но надеемся, они со временем состоятся», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах президента России Владимира Путина с Мадьяром.

Ранее Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции с победой его партии на парламентских выборах, так как Венгрия — недружественная страна, поддерживающая антироссийские санкции.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    США заявили о праве захватывать суда в Ормузском проливе

    Глава дипломатии ЕС прокомментировала ситуацию в Ормузском проливе

    Найден способ увеличить эффективность лечения болезни Альцгеймера

    Москвичи полюбили морковные и лимонные куличи

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Все новости
