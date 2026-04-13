08:53, 13 апреля 2026

В ЛНР назвали самые успешные участки фронта на Сумщине

Марочко: Три участка фронта в Сумской области были успешны для ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко назвал самые успешные участки фронта у России в Сумской области. Его слова передает ТАСС.

«На истекшей неделе активные боевые действия велись на глуховском, белопольском и краснопольском участках, где наши военнослужащие начали выдвигаться в глубину обороны противника для формирования буферной зоны», — рассказал Марочко.

По его словам, Российским войскам удалось вклиниться в оборону украинских войск, что позволит расширить буферную зону на стыке с Курской областью.

Ранее Марочко заявил, что Российские войска планомерно уничтожают оставшуюся у Мирополья Сумской области группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что командование ВСУ сохраняет серьезные укрепрайоны в районе населенного пункта Запселье и на реке Псел.

